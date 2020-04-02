Власти России расширили список компаний, которым помогут в кризис

В списке более 600 предприятий из разных сфер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительственная комиссия утвердила новый список системообразующих организаций, которым могут оказать поддержку в условиях экономического кризиса. В итоговый список вошли 646 предприятий.

Власти будут мониторить показатели компаний, после чего российские Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты, а Минэконоразвития РФ сформирует из них общий документ и отправит в правительство для принятия решения о возможной финансовой поддержке предприятий, пишет Интерфакс.

В список попали компании, работающие в различных сферах, в том числе в области добычи нефти, газа и полезных ископаемых; в транспортной, строительной и сельскохозяйственных и других сферах.

Перечень системообразующих предприятий появился в 2008 во время экономического кризиса, тогда в список попали более 300 компаний. Позднее он был сокращен до 200 позиций, однако в условиях кризиса вызванного пандемией коронавируса, список был расширен. В него также вошли многие уральские предприятия.

Фото: скриншот «Интерфакс»

Фото: скриншот «Интерфакс»