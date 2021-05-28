К челябинскому губернатору Текслеру едет замминистра РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер покажет, каким стал международный сектор аэропорта Фото:

В Челябинске ждут замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, Чалик приедет 31 мая и вместе с губернатором Алексеем Текслером примет участие в мероприятии, посвященном завершению реконструкции челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Завершаются работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ и реконструкции терминала международных воздушных линий», — уточнили в пресс-службе Текслера. Возобновить полеты за рубеж из Челябинска федеральный оперштаб разрешил с 25 мая. Ранее полеты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

29 мая открываются чартерные рейсы в Египет. Согласованы рейсы в Бишкек и Ереван и, предварительно, в Алматы и Баку. С 18 июня лоукостер «Победа» будет возить жителей Челябинской области на Кипр. Ожидаются также полеты из Челябинска в Тунис, Арабские Эмираты и в Таджикистан. За время пандемии в международном секторе аэропорта была проведена реконструкция.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...