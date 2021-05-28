К челябинскому губернатору Текслеру едет замминистра РФ

В Челябинске ждут замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, Чалик приедет 31 мая и вместе с губернатором Алексеем Текслером примет участие в мероприятии, посвященном завершению реконструкции челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Завершаются работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ и реконструкции терминала международных воздушных линий», — уточнили в пресс-службе Текслера. Возобновить полеты за рубеж из Челябинска федеральный оперштаб разрешил с 25 мая. Ранее полеты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
29 мая открываются чартерные рейсы в Египет. Согласованы рейсы в Бишкек и Ереван и, предварительно, в Алматы и Баку. С 18 июня лоукостер «Победа» будет возить жителей Челябинской области на Кипр. Ожидаются также полеты из Челябинска в Тунис, Арабские Эмираты и в Таджикистан. За время пандемии в международном секторе аэропорта была проведена реконструкция.
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