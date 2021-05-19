В «Единой России» решили, когда объявят предвыборные списки

Партия власти проведет предвыборный съезд 19 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Съезд «Единой России», на котором будут утверждены списки кандидатов в Госдуму, пройдет 19 июня. Решение о его дате примет президиум генсовета партии в среду, сообщил URA.RU источник в партии.

«Съезд пройдет 19 июня. На нем будут озвучены списки кандидатов от партии на выборы в Госдуму», — добавил собеседник агентства. В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что президиум генсовета должен 19 мая определиться с датой предвыборного съезда.

Партийные списки «Единой России» сформируют по результатам предварительного голосования, которое пройдет 24—30 мая. В праймериз принимают участие 7,6 тысячи человек.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Они пройдут по смешанной системе — по спискам партий и одномандатным округам. По предварительной информации ЦИК РФ, в десяти регионах страны голосование может пройти в дистанционном режиме.