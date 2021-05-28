Элджей выпустил трек после своего задержания Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) выпустил новый трек под названием «Первая полоса» через несколько дней после того, как его задержали за рулем BMW с признаками алкогольного опьянения. Видео он опубликовал на своем YouTube -канале.

В песне музыкант заявил, что не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, а «просто угорал». По его словам, он все-таки прошел медицинское освидетельствование. «Подул в трубочку, и там были нули», — спел Элджей.

Он отметил, что так хотел привлечь к себе внимание перед выходом новой песни. «Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю», — заявил рэпер.

Ранее в СМИ появилась информация, что российского рэпера Элджея (Алексея Узенюка) поймали пьяным за рулем BMW i8. Сотрудники полиции остановили артиста в ночь на 26 мая на проспекте маршала Жукова в Москве. В прошлом году Элджей хвастался в Instagram штрафами на 140 тысяч рублей за превышение скорости. Также у артиста был долг по налогам в размере миллиона рублей, пишет «Дни.ру».