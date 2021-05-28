Пригожин и муж INSTASAMKи готовят сюрприз фанатам

Валерия записала совместную песню с музыкальным блогером MONEYKENом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народная артистка России, певица Валерия и блогер, рэп-исполнитель MONEYKEN (Олег Еропкин) записали совместную песню. Об этом в беседе с URA.RU рассказал продюсер Иосиф Пригожин

«Вы обалдеете, но мы уже успели после „Музыкалити“ (youtube-канал Gazgolder, ведущий Максим Галкин — прим. URA.RU) записать фит с MONEYKENом. Скоро услышите», — заявил Пригожин. Продюсер с супругой познакомились с INSTASAMKой и MONEYKENом на совместных съемках очередного выпуска программы. Еропкин является мужем скандально известной блогерши INSTASAMKи (она же Дарья Зотеева, уроженка Тюменской области).

«То, что сегодня делает INSTASAMKA или другие ребята из Black Star, — это не нами придуманная музыка. Это музыка давно готовая. Мы ждем от них, чтобы они стали Чайковскими, Мусоргскими, Рахманиновыми, но мы таких не воспитываем, не промоутируем. Для таких не существует площадок, программ. У нас площадки для хайпа, для рейтингов, для цифр, для долей. Поэтому нужно этот микс делать, чтобы через, например, нас узнали про INSTASAMKу как про нормального, приличного человека, через них узнали про нас, что мы нормальные, приличные люди», — отметил Пригожин.

Он добавил, что, познакомившись с музыкальными блогерами, они с Валерией отнеслись к ним, как к детям. «Мы смотрим на них, как родители на своих детей. К сожалению, другого угла зрения быть не может. Несмотря на весь хайп, который у них существует и присутствует в интернете, они, конечно, по отношению к нам вели себя очень даже прилично. Они нормальные ребята. Вообще неплохая программа — встреча двух поколений», — подчеркнул он.

Ранее российский видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов заявил о выходе совместного трека с необычной звездой. Релиз ожидается 4 июня.