29 мая 2021

Мишустин выделил 3 млрд рублей на улучшение жизни прокуроров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прокуратура, погоны
Около 3,2 млрд рублей потратят на улучшение условий жизни прокуроров Фото:

Около 3,2 млрд рублей потратят на улучшение условий жизни российских прокуроров. Именно такую сумму из госбюджета Генпрокуратуре РФ выделил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Генеральной прокуратуре РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в объеме 3 185 091,8 тысяч рублей», — говорится в документе. Уточняется, что более 2,1 млрд рублей будут направлены на разовые стимулирующие выплаты сотрудникам прокуратуры, 638 млн рублей — на служебное жилье для них и 393 млн рублей — на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры.

Ранее также стало известно, что перед осенними выборами в Госдуму власти введут новые социальные выплаты для граждан, но в приоритете получателей будут силовики. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, экс-министр труда РФ Сергей Калашников. Reuters сообщил, что российское правительство готовит новый пакет соцпомощи объемом примерно 500 млрд рублей. В правительстве РФ отметили, что поддержка граждан носит долгосрочный и системный характер, а инструментарий властей постоянно расширяется. По мнению Калашникова, выплаты действительно будут, но прежде всего на них могут рассчитывать силовики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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