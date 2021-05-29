Мишустин выделил 3 млрд рублей на улучшение жизни прокуроров

Около 3,2 млрд рублей потратят на улучшение условий жизни прокуроров Фото: Илья Московец © URA.RU

Около 3,2 млрд рублей потратят на улучшение условий жизни российских прокуроров. Именно такую сумму из госбюджета Генпрокуратуре РФ выделил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Генеральной прокуратуре РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в объеме 3 185 091,8 тысяч рублей», — говорится в документе. Уточняется, что более 2,1 млрд рублей будут направлены на разовые стимулирующие выплаты сотрудникам прокуратуры, 638 млн рублей — на служебное жилье для них и 393 млн рублей — на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры.

Ранее также стало известно, что перед осенними выборами в Госдуму власти введут новые социальные выплаты для граждан, но в приоритете получателей будут силовики. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, экс-министр труда РФ Сергей Калашников. Reuters сообщил, что российское правительство готовит новый пакет соцпомощи объемом примерно 500 млрд рублей. В правительстве РФ отметили, что поддержка граждан носит долгосрочный и системный характер, а инструментарий властей постоянно расширяется. По мнению Калашникова, выплаты действительно будут, но прежде всего на них могут рассчитывать силовики.