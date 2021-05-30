30 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

Девочку, раненную при стрельбе в Екатеринбурге, прооперировали. Подробности

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка прооперировали в ОДКБ №1 Фото:

Несовершеннолетний ребенок, раненный в ходе стрельбы в Екатеринбурге 31 мая, был прооперирован. Девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом URA.RU сообщил представитель свердловского минздрава Константин Шестаков.

«Девочка прооперирована в ОДКБ №1. Состояние тяжелое. Находится в реанимации», — сказал URA.RU Шестаков.

Стрельба в Екатеринбурге произошла вечером 30 мая. Бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна многоквартирного дома. В ходе его действий ранение получил сотрудник Росгвардии. Также в живот была ранена девочка. Силовики провели штурм квартиры, в которой находился преступник и задержали его без применения оружия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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