Ребенка прооперировали в ОДКБ №1 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несовершеннолетний ребенок, раненный в ходе стрельбы в Екатеринбурге 31 мая, был прооперирован. Девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом URA.RU сообщил представитель свердловского минздрава Константин Шестаков.

«Девочка прооперирована в ОДКБ №1. Состояние тяжелое. Находится в реанимации», — сказал URA.RU Шестаков.

Стрельба в Екатеринбурге произошла вечером 30 мая. Бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна многоквартирного дома. В ходе его действий ранение получил сотрудник Росгвардии. Также в живот была ранена девочка. Силовики провели штурм квартиры, в которой находился преступник и задержали его без применения оружия.