Врачи отпустили домой росгвардейца, раненого в Екатеринбурге

Росгвардейцу оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой Фото: Екатерина Сычкова

Сотрудника Росгвардии, раненого во время стрельбы в Екатеринбурге, отпустили из больницы домой. Ему оказана вся необходимая помощь и продолжать лечение в стационаре мужчине не требуется.

«Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице № 36. Он отпущен домой», — цитирует «Интерфакс» сообщение регионального минздрава. В больнице до сих пор остается несовершеннолетняя девочка, которую стрелявший ранил в живот. Как сообщил URA.RU представитель Свердловского минздрава Константин Шестаков, она прооперирована и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Стрельба в Екатеринбурге произошла вечером 30 мая. Около 18:00 бывший сотрудник МВД Сергей Болков начал стрелять из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона многоквартирного дома. Ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии. Силовики провели штурм квартиры, где находился стрелявший, и задержали его без применения оружия. По словам депутата Госдумы от «Единой России» Александра Хинштейна, екатеринбуржец получил оружие законно.