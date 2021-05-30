Стрельба на Химмаше началась вечером 20 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Екатеринбуржец Сергей Болков, которого обвиняют в стрельбе по людям вечером 30 мая, уверяет, что ничего не помнит. Об этом он сам заявил в ходе допроса следователя. Видео опубликовано на youtube-аккаунте Следственного комитета РФ.

На записи видно, как мужчину в сопровождении правоохранителей заводят на допрос. Следователь уточняет, понимает ли Болков, почему его допрашивают. Мужчина не может дать четкий ответ. На вопрос «Как оружие в руки брали, помните?» Болков отвечает отрицательно. Затем следователь спросил, помнит ли обвиняемый, как и в кого стрелял. «Не помню», — отвечает он.

Ранее СК предъявил 48-летнему Болкову обвинения по двум уголовным статьям. Ему вменяют покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Мужчина открыл стрельбу в Екатеринбурге вечером 30 мая. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации, а также сотрудник Росгвардии. Силовики задержали Болкова без применения оружия. Во время инцидента стрелявший был пьян. Позднее в его квартире обнаружили огнестрельное и пневматическое оружие. Уголовное дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.