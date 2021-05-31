Бастрыкин занялся делом о стрельбе в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о стрельбе на Химмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела Сергея Болкова, открывшего стрельбу в Екатеринбурге. Силовик потребовал докладывать о ходе следствия. Информация об этом опубликована на сайте СКР.

«Председатель СК России поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что 31 мая Чкаловский районный суд Екатеринбурга примет решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

СК предъявил 48-летнему Болкову обвинения по двум уголовным статьям. Ему вменяют покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Болков открыл стрельбу в Екатеринбурге вечером 30 мая. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации, а также сотрудник Росгвардии. Силовики задержали Болкова без применения оружия. Во время инцидента стрелявший был пьян. Позднее в его квартире обнаружили огнестрельное и пневматическое оружие.