Людмила Бабушкина одержала победу на праймериз ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, победившая на праймериз «Единой России» по выбору членов регионального парламента, согласовывает свое переназначение. Для этого она уехала в Москву на переговоры, сообщил URA.RU источник в заксобрании.

«Бабушкина улетела на согласование в Москву», — рассказал инсайдер. По итогам праймериз спикер заняла первое место в Богдановичской территориальной группе. По данным URA.RU, она получила 9,9 тысячи голосов и набрала 57%. Второе место, которое также будет проходным, занял депутат Алексей Коробейников с результатом 35%.

Сама Бабушкина в разговоре с URA.RU подтвердила, что находится в Москве, но опровергла версию о причине поездки. «Это командировка, но она никакого отношения не имеет к политическим вопросам», — пояснила Бабушкина.

Ранее источниками URA.RU выдвигалась версия, что новым спикером заксобрания станет замгубернатора Азат Салихов. Обсуждалось, что главе региона Евгению Куйвашеву нужен свой человек в кресле председателя парламента. Сам Салихов утверждал, что не намерен покидать свой пост ради депутатского мандата.

Бабушкина заявила об участии в праймериз в апреле. Спикер утверждала, что выдвинуться ей рекомендовали главы муниципалитетов и общественники. Бабушкина работает в областном заксобрании с 2000 года, с 2007 года — руководит его деятельностью.