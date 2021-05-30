Курганцы проголосовали за кандидата, который снялся с выборов

Единороссы обсудили итоги праймериз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший депутат гордумы Кургана Виктор Дударев отказался участвовать в выборах в городской парламент, однако в бюллетенях на праймериз он остался. Курганцы за него голосовали. По какой причине Дударева не сняли, URA.RU пояснил глава курганских единороссов Александр Ильтяков на заседании оргкомитета.

«Он [Дударев] участвовал, мы никого не снимали. Он сказал, что по состоянию здоровья не сможет участвовать в предварительном голосовании. Но так как были поданы его документы, мы не в праве были его снимать. Все кандидаты прошли до конца», — пояснил Ильтяков.

Замсекретаря отделения партии Родин Вяткин добавил, что Дударев подал заявление в последний день перед голосованием. «Поэтому мы уже не имели возможности снять его с выборов», — уточнил единоросс.

Секретарь реготделения партии также отметил, что выборы прошли демократично с полным пониманием каждого кандидата. Вероятно, не все учли свои силы, но в любом случае это была хорошая практика, подчеркнул Ильтяков.

На праймериз Дударев на втором округе занял третье место из семи кандидатов, набрав 198 голосов. Лидеров голосования стала Анастасия Денисенко.

URA.RU писало, что 21 мая Дударев забрал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Экс-депутат не стал раскрывать URA.RU причины своего отказа от участия в выборах.

Дударев был депутатом гордумы Кургана прошлого созыва. В 2019 году он выдвигался на выборы в новый состав городского парламента по округу №2, но уступил по количеству голосов представителю КПРФ Наталье Воробьевой.