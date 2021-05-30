Первые показания Сергей Болков дал утром 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Житель Екатеринбурга Сергей Болков, накануне открывший стрельбу по прохожим из своей квартиры, частично признал вину. Об этом со ссылкой на представителя Следственного комитета сообщает корреспондент URA.RU из зала Чкаловского райсуда. Сам Болков извинился перед родными и близкими девочки, которую ранил, а также отметил, что не целился в нее.

«По словам следователя, Болков частично признал свою вину», — передает корреспондент. Сторона обвинения настаивает на аресте Болкова, которого подозревают в совершении тяжких преступлений, наказание по которым — вплоть до пожизненного заключения. Медицинских противопоказаний для отправки Болкова в СИЗО нет, уточнили в СК. «Я очень виноват. Очень. Могу добавить, что я не вел прицельный огонь, я в девочку не стрелял, не видел ее. Хочу принести извинения родным и близким», — чуть позже добавил сам Болков.

Болков открыл стрельбу вечером 30 мая. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации, а также сотрудник Росгвардии. Силовики задержали Болкова без применения оружия. Во время инцидента стрелявший был пьян. Позднее в его квартире обнаружили огнестрельное и пневматическое оружие. Уголовное дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Утром 31 мая Болков заявил следователям, что не помнит произошедшее накануне. Ему вменяют покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Обновлено в 16:20: в первый и второй абзацы внесены изменения с учетом заявления Болкова в суде.