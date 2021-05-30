30 мая 2021

Врачи рассказали о состоянии девочки, раненой в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Раненый ребенок находится в больнице Фото:
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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Девочка, пострадавшая во время стрельбы экс-сотрудника МВД Сергея Болкова в Екатеринбурге, пока не приходила в сознание после операции. Состояние 9-летней пациентки оценивают как стабильное, но восстановление может занять несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделением реанимации ОДКБ №1 Виталий Лазутин.

«Удалено около 30 сантиметров кишечника. Скорее всего, качество жизни в дальнейшем пострадает. Острый период, период восстановления, этап реабилитации — все это будет занимать от нескольких недель до месяцев», — сообщил Лазутин. Он уточнил, что пока нельзя точно говорить, понадобятся ли девочке еще операции. Врачи искусственно поддерживают ее жизнедеятельность.

Источник URA.RU в сфере здравоохранения уточнил, что ребенок получил одно пулевое сквозное ранение. У нее повреждены стенки толстого и тонкого кишечника.

Стрельба из окна многоквартирного дома в Екатеринбурге началась вечером 30 мая. Пострадали двое: 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Силовики задержали Болкова без применения оружия. Во время инцидента стрелявший был пьян — на допросе он заявил, что ничего не помнит. В его квартире обнаружили огнестрельное и пневматическое оружие. СК предъявил 48-летнему Болкову обвинения по двум уголовным статьям. Ему вменяют покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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