Василий Крюк руководил «Ямалом» с 1997 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Не менее трех высокопоставленных руководителей подконтрольной правительству ЯНАО авиакомпании «Ямал» покинули свои посты после решения об отставке гендиректора Василия Крюка, сообщили URA.RU сразу несколько источников. Перед аудитом и избранием акционерами нового главы, должности освободили коммерческий директор, зам по правовым вопросам и главный бухгалтер.

«Должности в „Ямале“ покинули несколько топ-менеджеров. Среди них зам по правовым вопросам, коммерческий директор и главный бухгалтер», — сообщил инсайдер агентства, близкий к властям региона. По данным собеседника, сотрудники приняли решения об уходе по собственному желанию, однако нельзя не обратить внимание, что это произошло на фоне смены руководства акционерами и обязательной в таком случае аудиторской проверке.

Еще один инсайдер, близкий к авиапредприятию, уточнил: эти отставки произошли бы в любом случае. «После ухода Крюка, естественно, уволились его верные адъютанты. Ясно, что при новом руководстве старые ключевые фигуры тоже ждала замена. Вот и ушли, не дожидаясь разборок», — сообщил собеседник, пояснив, что люди такого уровня вряд ли останутся без работы, так как у всех у них большие связи и опыт.

В правительстве ЯНАО не стали комментировать информацию об отставках в руководстве «Ямала», посоветовав обратиться в к представителям авиапредприятия. На письменный запрос, направленный в авиакомпанию, ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о решении совета директоров «Ямала» о смене генерального директора. Василий Крюк, возглавлявший компанию с момента ее основания в 1997 году покинул свою должность.