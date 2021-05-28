28 мая 2021
27 мая 2021

Из правительственной авиакомпании ЯНАО уволилось руководство. «Ушли, не дожидаясь разборок»

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания
Василий Крюк руководил «Ямалом» с 1997 года Фото:

Не менее трех высокопоставленных руководителей подконтрольной правительству ЯНАО авиакомпании «Ямал» покинули свои посты после решения об отставке гендиректора Василия Крюка, сообщили URA.RU сразу несколько источников. Перед аудитом и избранием акционерами нового главы, должности освободили коммерческий директор, зам по правовым вопросам и главный бухгалтер.

«Должности в „Ямале“ покинули несколько топ-менеджеров. Среди них зам по правовым вопросам, коммерческий директор и главный бухгалтер», — сообщил инсайдер агентства, близкий к властям региона. По данным собеседника, сотрудники приняли решения об уходе по собственному желанию, однако нельзя не обратить внимание, что это произошло на фоне смены руководства акционерами и обязательной в таком случае аудиторской проверке.

Еще один инсайдер, близкий к авиапредприятию, уточнил: эти отставки произошли бы в любом случае. «После ухода Крюка, естественно, уволились его верные адъютанты. Ясно, что при новом руководстве старые ключевые фигуры тоже ждала замена. Вот и ушли, не дожидаясь разборок», — сообщил собеседник, пояснив, что люди такого уровня вряд ли останутся без работы, так как у всех у них большие связи и опыт.

В правительстве ЯНАО не стали комментировать информацию об отставках в руководстве «Ямала», посоветовав обратиться в к представителям авиапредприятия. На письменный запрос, направленный в авиакомпанию, ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о решении совета директоров «Ямала» о смене генерального директора. Василий Крюк, возглавлявший компанию с момента ее основания в 1997 году покинул свою должность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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