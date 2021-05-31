В Кургане три семьи с детьми остались без жилья из-за пожара 1 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане мать-одиночка Наталья Брагина с ребенком, у которых 1 мая сгорел дом в микрорайоне Северный, не может дождаться помощи. На ее обращения в 10 инстанций спустя месяц все еще нет ответов. При этом средств на строительство дома у женщины нет. Об этом Брагина рассказала URA.RU.

«Предлагают получить домокомплекты, но нужно еще построить фундамент и оплатить работу бригаде рабочих. Причем дом надо построить за год. Я одна с ребенком. Денег совсем нет», — поделилась женщина.

Сейчас Брагина с сыном-школьником живет у сестры в доме. С ее слов, из помощи ее обеспечили одеждой, которую пожертвовали курганцы. Получить пособие от соцзащиты женщина пока не может. «Документы все пришлось восстанавливать за свой счет. Уцелел только паспорт. Бумаги отдала в соцзащиту, но ни пособия, ни материальной помощи все еще нет», — уточнила Брагина.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU прокомментировали, что погорельцам была предложена помощь: средства на неотложные нужды от правительства и мэрии (50 тыс. рублей), сбор средств, одежды и инвентаря, а также домокомплект. Их выдают семьям при наличии 100 тыс. рублей на счете и заливки фундамента. За консультацией по получению субсидии на приобретение домокомплекта обращались все пострадавшие от пожара семьи. Одна семья намерена собирать документы. Стоимость одного домокомплекта — 500 тысяч рублей. Эту сумму выделяет правительство области.

Мэрия города готова ускорить сбор документов. Соцзащита усилит информационную кампанию по сбору средств для погорельцев. Возможно, в этом случае пострадавшим будет легче выполнить условия программы, отметили в пресс-службе правительства региона.

Днем 1 мая в Кургане на улице Кошевого сгорело семь жилых домов. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем в камышах.