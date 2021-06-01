Мэр Екатеринбурга сохранил интригу с назначением директора ЦПКиО

Алексей Орлов (справа) отметил, что Екатерину Кейльман никто не принуждал уходить с поста директора ЦПКиО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не стал раскрывать имена кандидатов на пост директора Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Но, отвечая на вопрос URA.RU, он заявил, что почти со всеми претендентами проводил собеседования.

31 мая Орлов объявил, что новым директором ЦПКиО будет Павел Зубакин — замдиректора парка при Екатерине Кейльман. Сейчас он работает в статусе «и. о.». При этом неделю назад сама Кейльман, подтверждая слухи о своем увольнении, говорила, что руководство города отклонило предложенный ею вариант с назначением Зубакина.

«Она [Кейльман] поторопилась. Я считаю, что она и уволиться-то поторопилась, никто ее не принуждал. [Павел Зубакин был назначен], чтобы сохранить преемственность подходов в реализации утвержденной концепции развития парка. Команда, я считаю, собрана профессиональная, молодая, амбициозная», — сказал Орлов, добавив, что уже общался с Зубакиным и завтра ещё раз поедет в ЦПКиО (первый визит был в апреле).

«Претендовала ли на пост директора экс-глава свердловского МФЦ Наталья Змеева? Много было кандидатов, мы рассматривали всех. Со всеми ли проводил собеседования? Ну практически да», — заключил мэр.