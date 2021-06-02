Определились лидеры списка ЕР в Тюменскую облдуму от ХМАО

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Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
Возглавит список кандидатов в депутаты Тюменской областной думы от ХМАО Вячеслав Танкеев Фото:

По итогам праймериз «Единой России» определились лидеры, которые возглавят список кандидатов в депутаты на выборах в Тюменскую областную думу от ХМАО. Результаты предварительного голосования опубликованы на сайте процедуры.

Возглавил список депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев, набравший 95547 голосов. Следом идет глава Березовского района ХМАО Владимир Фомин — 81513 голосов. Замыкает тройку лидеров еще один депутат областной думы Андрей Моргун, который заручился поддержкой 70168 граждан.

На четвертой строчке с разрывом почти в 50 тысяч голосов расположился вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин. Также в первую десятку попали: Владимир Ермолаев, Евгений Макаренко, Сергей Андрейченко, Надежда Алексеева, Антон Тимошенко и Оксана Бобкова.

Ранее URA.RU писало, что на праймериз ЕР назван самый популярный политик в ХМАО. По партийным спискам в Госдуму президент хоккейного клуба «Югра» и сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко получил наибольшую поддержку от югорчан — свыше ста тысяч голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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