01 июня 2021
31 мая 2021

Заброшенную деревню в ЯНАО превратят в туристический центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, прогулка, семья, деревня, дети, село, женщина с ребенком, мама с детьми
Первую экскурсию в Кушеват планируют провести в сентябре Фото:

Заброшенная деревня Кушеват в Шурышкарском районе станет новым туристическом местом в ЯНАО. Уже в сентябре 2021 года туда отправится первая молодежная группа путешественников. Об этом сообщил глава района Олег Попов в своем официальном telegram-канале.

«В сентябре Горки отпразднуют 90-летний юбилей. К этой дате предварительно запланировали выезд первой молодежной туристической группы в Кушеват», — говорится в сообщении.

Сама деревня находится в трех километрах от села Горки. Как сообщили URA.RU в администрации, это старейшее село на Ямале, которое было образовано в 1593 году. Сейчас там никто не живет, но остались постройки, на которые можно посмотреть.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО выбрали для путешествий новые туристические места, помимо Краснодарского края. Ямальцы предпочитают теперь путешествовать в Башкирию, Чечню и Дагестан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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