27 мая 2021
26 мая 2021

Жители ЯНАО выбрали новые направления для отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, аэропорт салехард
Помимо Сочи, ямальцы ездят в Уфу и Грозный Фото:

Помимо Краснодарского края, жители ЯНАО выбирают местом проведения отпусков Кавказ и Башкирию. Эксперты «МегаФон» выяснили с помощью инструментов Big Dat, какие направления пользуются популярностью у ямальцев в сезон отпусков.

«В этом году к традиционным туристическим маршрутам северян добавилась Уфа. Столица Башкирии набрала популярность, как и курорты Краснодарского края. Среди любимых направлений жителей округа также кавказские республики — Дагестан и Чечня», — сообщает пресс-служба компании. Меньше всего ямальцев отправилось на Дальний Восток и в Центральную Россию.

Эксперты компании отмечают, что на выбор места отдыха жителей ЯНАО повлияло закрытие границ. Туристы из региона уже второй год отдают предпочтение отпуску внутри страны.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы стали чаще посуточно арендовать загородные дома и дачи для отдыха. Из-за высокого спроса цена на недвижимость выросла почти в два раза, по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с потребностью людей выехать за пределы города после карантина и изоляции. Также до Салехарда из Тобольска запустят круизный лайнер, но путешествие на нем будет стоить, как отдых в Турции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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