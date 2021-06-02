Альфа-банк наказали за информационное насилие над свердловчанином

Альфа-банк наказали за звонок с рекламным предложением абоненту из Свердловской области. Действия банка оценили как информационное насилие и заставили заплатить 350 тысяч рублей в казну. Такое решение приняло региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили в пресс-службе ведомства.
«Рекламораспространитель не получил согласие абонента до начала осуществления звонка. В ходе непосредственного осуществления звонка согласие получено не было, так как слово „реклама“ не озвучивалось, а было завуалировано под некое „предложение“», — сказали в управлении ФАС.
Альфа-банк в ответ на претензии возражал, что согласие абонента было получено, когда он произнес фразу: «Ну, озвучьте давайте». ФАС отклонила довод. В ведомстве подчеркнули, что согласие должно быть получено не в момент звонка, а до его начала. Отсутствие согласия «является формой информационного насилия», добавили в Свердловском УФАС.
Назначенный Альфа-банку штраф в 350 тысяч рублей уже выплачен, все средства переведены в федеральный бюджет. Получить оперативный комментарий пресс-службы Альфа-банка не удалось. URA.RU направило туда запрос, ответ к моменту публикации не поступил.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на мошенническую схему, в которой фигурирует Альфа-банк. Горожанам, желавшим заказать установку новых окон, называлась одна цена, которая впоследствии оказывалась гораздо выше. Это происходило из-за схемы с цепочкой организаций-исполнителей.
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