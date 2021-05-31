Экс-глава Кургана устроился работать на завод

Андрей Потапов будет отвечать за безопасность на фармпредприятии «Синтез» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава Кургана Андрей Потапов с 1 июня работает на фармпредприятии «Синтез» в качестве руководителя департамента безопасности. Информацию об этом URA.RU подтвердили в компании.

«Андрей Потапов вышел на работу в ОАО „Синтез“ с 1 июня 2021 года на должность руководителя департамента безопасности. Он юрист по образованию, имеет большой опыт работы в органах внутренних дел. Уверены, что его знания в области обеспечения безопасности будут полезными для компании», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Синтеза». Потапов отказался от комментариев для URA.RU, сославшись на занятость.

Андрей Потапов досрочно ушел в отставку с поста главы Кургана по собственному желанию 12 мая. После отставки он заявил, что новый мэр должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней, если он хочет достичь результата. Сейчас обязанности главы Кургана временно исполняет замглавы по соцполитике Елена Ситникова. В июле Курганская городская дума должна выбрать нового мэра.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Кургана Сергей Руденко (руководил городом до Потапова) также после отставки устроился на завод. Он работает в ПАО «Курганский машиностроительный завод» на должности советника исполнительного директора по социальным вопросам.