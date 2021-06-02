Лукашенко получил от России миллиард долларов

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Александру Лукашенко нужны деньги от России, чтобы компенсировать дефицит бюджета Белоруссии Фото:

Правительство России предоставило Белоруссии второй транш государственного финансового кредита в размере 0,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте министерства финансов республики.

«В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении… государственного финансового кредита, … на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов», — указано на сайте белорусского минфина. Всего за год республика получила от РФ миллиард долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о предоставлении Минску кредита на 1,5 млрд долларов. Первый транш в размере 0,5 млрд Москва направила в конце 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Кредит нужен республике, чтобы компенсировать дефицит бюджета страны. О транше Путин и Лукашенко договаривались на недавней встрече в Сочи. Переговоры длились несколько дней, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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