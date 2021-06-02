02 июня 2021

Пушков: запуск «Северного потока—2» прекратит войну на Донбассе. «Украинцы перестанут умирать»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
У Украины не должно быть иллюзий, что она сможет вернуть Крым, убежден Пушков Фото:
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Война на Украине

Если у Украины не будет армии, то она не сможет вести войну в Донбассе. Следовательно, украинские люди перестанут умирать. Так сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который пожаловался на то, что при строительстве газопровода «Северный поток-2» Украина потеряет три миллиарда долларов и не сможет финансировать армию.

«Украине будет намного лучше без армии. Бомбардировки Донбасса прекратятся. Молодые украинцы перестанут умирать», — написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Кроме того, сенатор рассказал, что в этом случае не будет иллюзий, что Украина может вернуть Крым. Киев, в свою очередь, не будет втягивать страны Североатлантического альянса в военный кризис с Россией, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее Зеленский призвал США остановить строительство «Северного потока — 2», опасаясь, что на встрече с лидером России санкции против РФ отменят. Он убежден, что только американский лидер Джо Байден сможет сделать это. Основная причина такого заявления президента Украины — колоссальные финансовые потери, ведь запуск данного газопровода лишит страну средств, необходимых для усиления ее армии, которая сегодня защищает всю Европу, приводит его слова RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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