У Украины не должно быть иллюзий, что она сможет вернуть Крым, убежден Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Если у Украины не будет армии, то она не сможет вести войну в Донбассе. Следовательно, украинские люди перестанут умирать. Так сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который пожаловался на то, что при строительстве газопровода «Северный поток-2» Украина потеряет три миллиарда долларов и не сможет финансировать армию.

«Украине будет намного лучше без армии. Бомбардировки Донбасса прекратятся. Молодые украинцы перестанут умирать», — написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Кроме того, сенатор рассказал, что в этом случае не будет иллюзий, что Украина может вернуть Крым. Киев, в свою очередь, не будет втягивать страны Североатлантического альянса в военный кризис с Россией, дополняет « Федеральное агентство новостей» .

Ранее Зеленский призвал США остановить строительство «Северного потока — 2», опасаясь, что на встрече с лидером России санкции против РФ отменят. Он убежден, что только американский лидер Джо Байден сможет сделать это. Основная причина такого заявления президента Украины — колоссальные финансовые потери, ведь запуск данного газопровода лишит страну средств, необходимых для усиления ее армии, которая сегодня защищает всю Европу, приводит его слова RT.