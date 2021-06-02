В Госдуме заявили о скором падении цен на недвижимость

Строительные материалы будут дорожать, а цены на квартиры — падать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Цены на объекты первичного рынка недвижимости могут упасть из-за отмены льготной ипотеки. Это создаст для строительных компаний непростую ситуацию, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если [льготная] ипотека будет свернута, то они [цены] могут и упасть. Потому что начнется затоваривание рынка, и строители будут вынуждены снижать цены, причем им это будет тяжело делать в том числе из-за того, что металл вырос, стройматериалы подорожали, арматура прежде всего», — заключил он. Слова Аксакова приводит ТАСС.

По словам главы комитета, в таком случае разовьется ситуация, когда спроса на уже построенные объекты нет, при этом стройматериалы продолжают повышаться в цене. Однако льготная ипотека должна быть продлена, так как население в ней еще заинтересовано. «Это связано с ажиотажем, многие ожидают, что льготная ипотека завершится, и спешат получить ее. Поэтому надо продлевать или выходить постепенно с помощью регуляторных мер», — дополнил он.

Ранее Аксаков заявлял еще об одном негативном факторе программы льготной ипотеки. По его мнению, она поспособствовала переезду некоторых россиян из регионов в Москву и Санкт-Петербург. Однако, по его мнению, это не очень хорошо, ведь большие города и без того перенаселены, соответственно, смысла в льготном кредитовании в больших городах нет.

Летом этого года стало известно о том, что программу льготной ипотеки могут продлить, напоминает сайт MK.RU . Однако если это произойдет, то на более жестких условиях. Так, предполагается, что ставку могут повысить до 7%, а сумму самого кредита снизить до 3 млн рублей, сообщает « Царьград» .