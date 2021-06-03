СК завел дело об убийстве пермячки, пропавшей под Екатеринбургом

СК завел уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» из-за пропажи пермячки Анастасии Пыхтеевой, которая приехала в пригород Екатеринбурга на сплав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СК РФ.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК (релиз есть в распоряжении URA.RU). Отмечается, что Пыхтеева не выходила на связь с 29 мая, когда в одиночку отправилась на сплав в Михайловск.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что расследование дела Пыхтеевой контролирует главное управление МВД по Свердловской области. «Применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница», — рассказал Горелых. Он отметил, что поиски туристки ведутся с помощью беспилотников. Сотрудники полиции находятся в лесу, куда могла зайти Пыхтеева.

29 мая Пыхеева приехала из Перми в Свердловскую область и оставила автомобиль в Михайловске. По информации очевидцев, ее видели туристы 30 мая. Волонтеры вместе с полицией участвуют в поисках Пыхтеевой.