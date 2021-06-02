В Челябинске сорвался суд по недостроенной резиденции главы Китая

Здание напротив регионального УФСБ начали строить еще в 2004 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области приостановил процесс по иску мэрии Челябинска об изъятии шестиэтажного недостроя в центре города, принадлежащего фирме ООО «Стройсвязьурал 1» известного в городе бизнесмена Артура Никитина. В здании по улице Васенко, 94 предполагалось разместить резиденцию главы КНР Си Цзиньпиня и китайской делегации во время саммитов ШОС и БРИКС летом 2020 года.

«Определением от 3 июня суд приостановил производство по делу», — сообщили URA.RU в суде. «Судья назначил проведение оценки с участием независимых экспертов. Они должны провести экспертизу состояния объекта», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. Никитин на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Ранее бизнесмен пояснил агентству, что воспринимает ситуацию достаточно спокойно. «Срок аренды земли истек, продлить соответствующий договор невозможно. В такой ситуации, согласно закону, объект продается с аукциона, а полученные деньги перечисляют застройщику», — рассказал Никитин.

Один из главных недостроев в центре Челябинска было решено реанимировать под саммиты ШОС и БРИКС. Летом 2020 года здесь планировалось разместить делегацию КНР. Однако после отмены мероприятий из-за пандемии коронавируса Никитин счел нецелесообразным достраивать спортивно-гостиничный комплекс и объявил о его перепрофилировании.