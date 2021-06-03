Кириенко объяснил, чего хочет российская молодежь

Сергей Кириенко заметил, что молодые люди готовы говорить на сложные темы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российской молодежи сейчас важно вступать в дискуссии на серьезные темы с представителями власти и руководителями крупных компаний, с теми, кто меняет мир. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме.

«Для молодых людей интересна возможность не просто послушать монолог значимого эксперта, а вступить с ним в диалог. Они хотят задавать вопросы и сами выбирают темы, которые им интересны», — заявил Кириенко.

В пример Кириенко привел марафон «Новое знание», который в конце мая организовало общество «Знание». На марафоне с лекциями перед молодежью выступали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД России Сергей Лавров, гендиректор «Сбера» Герман Греф, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и американский предприниматель Илон Маск, который анонсировал появление заводов Tesla в России. По словам Кириенко, марафон показал, что молодежь готова к диалогу на важные и сложные темы.

«Молодые люди задают содержательные, острые вопросы, им по-настоящему интересно. Нельзя сказать, кто с таких встреч выходит более мотивированным и воодушевленным, кто больше выигрывает — слушатели или сами лекторы», — добавил Кириенко. Он пообещал, что марафон «Новые знания» в таком формате будут проводить ежегодно.

Трансляции марафона посмотрели уже более 70 млн человек и число просмотров растет. Пользователи прокомментировали их более 4 миллионов раз. По словам Кириенко, общество «Знание» учредило специальные призы для лекторов, чьи выступления набрали более миллиона просмотров — их уже 18 человек.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, которая действует с 2016 года. Ее главная задача — просветительская работа. Весной этого года президент России Владимир Путин заявил, что «Знание» должно быть перезапущено и будет работать на цифровой платформе.