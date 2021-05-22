Кириенко раскрыл судьбу марафона «Новое знание»

По его словам, форум будет традиционным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Марафон «Новое знание» планируется сделать традиционным и проводить в России минимум раз в год. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Теперь про общество „Знание“, что дальше. Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере, такой универсальный, которые затрагивает все темы, как минимум один раз в год будет проходить», — цитирует Кириенко РИА «Новости». По его словам, марафон набрал 20 миллионов просмотров почти за трое суток.

Марафон начался в четверг в Москве. Также он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске, сообщает «Национальная служба новостей». В программе форума выступления 150 спикеров на темы: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. Одним из спикеров стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл во время выступления на онлайн-марафоне «Новое знание», на что в будущем нужно делать ставку. По его словам, упор стоит делать на знания. Президент отметил, что марафон помогает продвигать «актуальную информацию» и, добиваться успеха во всех сферах жизни.