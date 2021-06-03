Власти РФ назвали нормальным рост цен на бензин

Стоимость бензина в России растет в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«Бензин на АЗС дорожает в пределах инфляции и это нормально — это инфляционные издержки. Цены на бирже тоже достаточно волатильны. На этой неделе они снижались, а на прошлой — повышались», — цитирует Новака РБК.
Он отметил, что в настоящий момент складывается напряженная ситуация «с точки зрения маржинальности для заправок». Однако власти работают над этой проблемой и при необходимости примут необходимые меры.
Ранее Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку документ, в котором предупредил о риске дефицита бензина и росте цен на топливо. В начале мая также стало известно, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News.
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