Власти РФ назвали нормальным рост цен на бензин

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Новак считает, что цены растут в пределах инфляции Фото:
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Экономический кризис в России

Стоимость бензина в России растет в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Бензин на АЗС дорожает в пределах инфляции и это нормально — это инфляционные издержки. Цены на бирже тоже достаточно волатильны. На этой неделе они снижались, а на прошлой — повышались», — цитирует Новака РБК.

Он отметил, что в настоящий момент складывается напряженная ситуация «с точки зрения маржинальности для заправок». Однако власти работают над этой проблемой и при необходимости примут необходимые меры.

Ранее Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку документ, в котором предупредил о риске дефицита бензина и росте цен на топливо. В начале мая также стало известно, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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