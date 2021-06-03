В Гидрометцентре пообещали россиянам дожди, снег и смерчи

Жителей регионов России ждет неустойчивая погода с заморозками. Местами возможен дождь, снег и даже смерчи. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае похолодает к выходным. И пойдут дожди. А в горах Республики Алтай — дожди со снегом. Дождь со снегом прогнозируется пятого июня и на арктическом побережье Якутии», — цитирует эксперта «Российская газета».
Также она пообещала заморозки до -1 градуса в Пермском крае и Кировской области. В Челябинской и Свердловской областях ожидается -2 градуса, в Омской области -5. Сильные дожди пройдут в Красноярском и Хабаровском краях, Приморье, на Сахалине и в Крыму. Также Паршина предупредила, что 4 и 5 июня над Черным морем на участке Анапа-Магри существует вероятность формирования смерчей. При этом в Москве обещают потепление до +24 градусов. Будет солнечно и без осадков.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в большинстве регионов России погода в июне будет близка к климатической норме. Особенно комфортный летний сезон прогнозируют на севере азиатской части страны, добавляет «
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