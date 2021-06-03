03 июня 2021
02 июня 2021

Губернатор Шумков рассказал, как изменилась экономика региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, шумков вадим, пмэф, 2021
Губернатор Вадим Шумков принимает участие в ПМЭФ со 2 июня Фото:

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, соотношение долговой нагрузки региона к собственным доходам за 2,5 года снизилось на 17%. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба областного правительства.

Про изменения в регионе губернатор рассказал на Петербургском международном экономическом форуме. «Глава региона в докладе отметил, что соотношение долговой нагрузки Курганской области к собственным доходам за 2,5 года снизилось на 17%, с 93 процентов до 76», — отметили в пресс-службе.

Представители правительства добавили, что дорогие коммерческие кредиты заменили на бюджетные кредиты, либо на более дешевые коммерческие кредиты. Также власти ведут переговоры с Минфином РФ о замещении крупного транша госдолга на дешевый бюджетный кредит.

Шумков вместе с замами со 2 июня принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ранее он предложил немецким компаниям организовать бизнес-миссию в регион, а его зам Владимир Архипов подписал соглашение о сотрудничестве с пермским провайдером.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...