Губернатор Шумков рассказал, как изменилась экономика региона

Губернатор Вадим Шумков принимает участие в ПМЭФ со 2 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, соотношение долговой нагрузки региона к собственным доходам за 2,5 года снизилось на 17%. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба областного правительства.

Про изменения в регионе губернатор рассказал на Петербургском международном экономическом форуме. «Глава региона в докладе отметил, что соотношение долговой нагрузки Курганской области к собственным доходам за 2,5 года снизилось на 17%, с 93 процентов до 76», — отметили в пресс-службе.

Представители правительства добавили, что дорогие коммерческие кредиты заменили на бюджетные кредиты, либо на более дешевые коммерческие кредиты. Также власти ведут переговоры с Минфином РФ о замещении крупного транша госдолга на дешевый бюджетный кредит.

Шумков вместе с замами со 2 июня принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ранее он предложил немецким компаниям организовать бизнес-миссию в регион, а его зам Владимир Архипов подписал соглашение о сотрудничестве с пермским провайдером.