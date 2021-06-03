Ключевую трассу в ЯНАО закрывают до августа

Ремонтные работы на трассе было решено продлить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дорогу Салехард-Надым закрывают до первого августа из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщается на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«В связи с проведением работ на автомобильной дороге Надым-Салехард на участке 1060 — 1246 километр вводится полное прекращение движения транспортных средств до первого августа 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также отмечается, что после возобновления движения будут действовать ограничения до октября.

Открытая губернатором ЯНАО в декабре 2020 года трасса пришла в негодное состояние весной 2021. Дорогу в некоторых местах размыло талыми водами. Из-за этого была затруднена доставка грузов в крупную торговую сеть в Салехарде — полки «Пятерочки» пустовали. Также возникли проблемы и у интернет-магазина WildBerries.

Ранее URA.RU сообщало, что трассу Салехард-Надым должным были закрыть до 12 июня. А после ввести ограничения на проезд.