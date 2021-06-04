Предполагаемые убийцы туристки из Перми дали первые показания. Инсайд

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Судебное заседание по уголовному делу эксзамгубернатора Ванюкову Роману. Курган, решетка, судебное заседание, полиция, суд, арестант, вынесение приговора, полицейская дубинка, арест, наручники, задержание
Предполагаемые убийцы Анастасии Пыхтеевой дали показания, сообщил источник URA.RU Фото:

Подозреваемые в убийстве пропавшей туристки Анастасии Пыхтеевой признались, что ее тело находится в лесу. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к силовым ведомствам.

«На допросе задержанные сообщили что полицейские должны искать труп „где-то в лесу“», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что предполагаемые убийцы не называют точное местоположение тела.

При этом оба задержанных не признаются в убийстве. Они обвиняют в произошедшем друг друга. Сейчас подозреваемые находятся в отделении полиции в Нижних Сергах.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Пыхтеева приехала в Михайловск (Свердловская область) из Перми 29 мая. На следующий день она собиралась вернуться домой, однако близкие потеряли с ней связь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство», полиция задержала подозреваемых, один из которых в это время находился под домашним арестом за изнасилование несовершеннолетней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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