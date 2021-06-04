Предполагаемые убийцы Анастасии Пыхтеевой дали показания, сообщил источник URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемые в убийстве пропавшей туристки Анастасии Пыхтеевой признались, что ее тело находится в лесу. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к силовым ведомствам.

«На допросе задержанные сообщили что полицейские должны искать труп „где-то в лесу“», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что предполагаемые убийцы не называют точное местоположение тела.

При этом оба задержанных не признаются в убийстве. Они обвиняют в произошедшем друг друга. Сейчас подозреваемые находятся в отделении полиции в Нижних Сергах.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Пыхтеева приехала в Михайловск (Свердловская область) из Перми 29 мая. На следующий день она собиралась вернуться домой, однако близкие потеряли с ней связь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство», полиция задержала подозреваемых, один из которых в это время находился под домашним арестом за изнасилование несовершеннолетней.