Иван Белавкин проведет под стражей два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, обвиняемый в получении взятки, отправлен на два месяца в СИЗО. Такое решение принял 4 июня Центральный районный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Взять под стражу до 3 августа », — зачитал решение судья, выйдя из совещательной комнаты — Доводы следствия подтверждены представленной суду протоколом очной ставки между обвиняемым и свидетелем. Ряд свидетелей является служащими министерства, зависимыми от Белавкина». Защита просила избрать меру пресечения не связанную лишением свободы.

Журналистов пустили только на начало заседания и на оглашение решения. Оставшуюся часть заседания сделали закрытой для СМИ. На этом настаивали все стороны. «Сведения, образующие тайну следствия, не подлежат разглашению. Здесь присутствуют незнакомые мне лица, которых, возможно, мне придется опрашивать», — заявил представитель следствия.

Белавкина обвиняют в получении крупной взятки (ч.6. ст. 290 УК РФ). По версии следствия он незаконно получил более миллиона рублей от коммерсантов, которые реконструировали котельную в поселке Бердяуш Саткинского района. Аукцион в ноябре проводила администрация Бердяуша, заключив контракт на 14,8 млн рублей. На заседании чиновник казался спокойным. Он был в том же костюме, только без галстука, в котором его увезли с работы на допрос в СК.

3 июня сотрудники УФСБ вывели Белавкина прямо из зала заседаний, где в этот момент проходила коллегия министерства. Вскоре появилось оперативное видео произошедшего. Одновременно в здании министерства началась выемка документов. Ночь Белавкин провел в ИВС.

Внешне Иван Белавкин был спокоен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU