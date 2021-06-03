Срочник Шамсутдинов будет отбывать наказание в Тюмени

Рамиль Шамсутдинов доставлен в тюменскую ИК-2 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Срочника Рамиля Шамсутдинова, приговоренного к 24,5 колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части под Читой, доставили в тюменскую ИК-2, где он будет отбывать наказание. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

«3 июня Рамиль прибыл в ИК-2 Тюмени, где он будет отбывать наказание. Первые две недели он будет проходить карантин, в дальнейшем, после карантина, я планирую съездить к нему на встречу. Также планируют встретиться с ним и адвокаты Тугушев Р. И. и Нагиев Р. О. Продолжается работа и подготовка документов в кассационный суд защитниками Рамиля», — отметил Шамсутдинов-старший в своей публикации.

В региональном УФСИН не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. При этом, источник агентства сообщил, что никакого предвзятого отношения со стороны администрации колонии к нему нет. «Проводятся стандартные в таких случаях процедуры. Отношение к нему со стороны сотрудников, как и ко всем остальным осужденным, нормальное», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Салим Шамсутдинов на звонки редакции не ответил.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов с автоматов напал на своих сослуживцев. Жертвами срочника стали десять человек. Восемь из них погибли на месте. Двое выжили, но получили тяжелые ранения. Свой поступок тюменец объяснил постоянными издевательствами и дедовщиной в части. Суд приговорил его к 24,5 годам колонии строгого режима. Апелляция адвокатов срочника осталась без удовлетворения.