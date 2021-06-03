Дороги в центре Кургана некому ремонтировать

Ремонт двух участков улицы Карла Маркса отложен из-за отсутствия подрядчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана не смогли найти желающих отремонтировать два участка проезжей части на улице Карла Маркса в центре города. На объявленные ими торги не заявился ни один участник. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки», — указано в протоколах подведения итогов торгов. Аукционы признаны не состоявшимися.

Заказчиком работ выступало управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана. За ремонт улицы Карла Маркса на участке от Пролетарской до Савельева власти были готовы заплатить 12,126 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика на участок улицы Карла Маркса от Тобольной до Красина объявлялся уже во второй раз. Стоимость работ составляла до 4,15 млн рублей. Однако оба раза ни один участник не подал заявку на участие в торгах.

Улица Карла Маркса — не единственная в центре Кургана, которую никто не вызвался ремонтировать. Ранее URA.RU сообщало, что власти не смогли найти подрядчика на ремонт участка улицы Коли Мяготина и на завершение ремонта на улице Пичугина. Также не нашлось желающих отремонтировать мост через реку Черную в микрорайоне Карчевская роща. В мэрии заявляли, что по этим объектам объявят новые аукционы.