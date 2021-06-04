Источник: почему возможный убийца пермячки был на свободе

Источник URA.RU раскритиковал работу Свердловского областного суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Убийство пермской туристки Анастасии Пыхтеевой в Свердловской области может быть следствием пробелов судебной системы. Подозреваемый в убийстве Алексей Еремеев сбежал из-под домашнего ареста, сообщил URA.RU источник в юридических кругах.

«В Свердловской области сложилась порочная практика, при которой суды не применяют арест для подозреваемых в совершении ярких преступлений, применяя к ним меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — рассказал собеседник агентства. Он считает, что случай с назначением домашнего ареста является типичным. «Это объясняется устоявшейся практикой Свердловского областного суда», — объяснил источник.

Начальник отдела по информационному обеспечению деятельности Свердловского областного суда Ирина Тощева в разговоре с URA.RU отказалась комментировать решения судей, однако пояснила ситуацию с Еремеевым. «Когда обнаружили, что он сбежал из-под домашнего ареста, тут же было вынесено постановление суда о его розыске», — уточнила Тощева.

Начальник пресс-службы ГУ ФСИН РФ по Свердловской области подполковник внутренней службы Александр Левченко в беседе с URA.RU подчеркнул, что домашний арест не предполагает не постоянную слежку за преступником, а только периодическую проверку его местонахождения. «К Еремееву не было вопросов. Только 19 мая было зафиксировано, что его нет на месте. Документы тут же были направлены в суд», — рассказал Левченко. По его словам, на следующий день Еремееву изменили меру пресечения.

Пыхтеева отправилась в Свердловскую область 29 мая. На следующий день в Перми ждали ее возвращения, но туристка не выходила на связь. Родные обратились в полицию. 3 июня следователи возбудили дело по статье «Убийство», а на следующий день нашли тело туристки.