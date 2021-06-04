Зюганов предрек поражение команде президента и правительству РФ

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов высказался об экономике в России Фото:

Возможное продолжение стагнации экономики России может привести к поражению команды президента Владимира Путина и правительства. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Если мы и дальше будем стагнировать, то никогда не войдем в пятерку самых развитых государств мира. Мы откатимся на пятнадцатые позиции. Это будет политический дефолт. И одновременно — поражение президентской команды и правительства Мишустина», — написал Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, за последние 10 лет темпы развития экономики в России уменьшились на 1%. Он сравнил этот показатель с другими странами. «США за эти годы прибавили 16%, Европа — 32%, а Китай — аж 101%», — отметил Зюганов.

Ранее Зюганов написал президенту России Владимиру Путину с предложениями изменить госполитику. В Кремле позднее заявили, что многие предложения лидера компартии не находятся в компетенции главы государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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