Зюганов предрек поражение команде президента и правительству РФ

Возможное продолжение стагнации экономики России может привести к поражению команды президента Владимира Путина и правительства. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Если мы и дальше будем стагнировать, то никогда не войдем в пятерку самых развитых государств мира. Мы откатимся на пятнадцатые позиции. Это будет политический дефолт. И одновременно — поражение президентской команды и правительства Мишустина», — написал Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, за последние 10 лет темпы развития экономики в России уменьшились на 1%. Он сравнил этот показатель с другими странами. «США за эти годы прибавили 16%, Европа — 32%, а Китай — аж 101%», — отметил Зюганов.
Ранее Зюганов написал президенту России Владимиру Путину с предложениями изменить госполитику. В Кремле позднее заявили, что многие предложения лидера компартии не находятся в компетенции главы государства.
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