Профайлер не исключил переход Протасевича на сторону Лукашенко

Роман Протасевич не будет бороться против системы Александра Лукашенко в Беларуси, считает Алексей Филатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Задержанный в Минске основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич может оказаться на стороне действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение выразил эксперт-профайлер (специалисты по выявлению лжи по мимике, речи и жестам, прим.ред.) международного уровня, врач-психиатр Алексей Филатов в разговоре с URA.RU, просмотрев интервью Протасевича на белорусском телеканале ОНТ.

«Может, — ответил Филатов на вопрос о том, может ли Протасевич перейти на сторону Лукашенко, — я бы не исключал этого. Это будет видно через две-три недели. Система может найти обстоятельства, которые заставят его (Протасевича, прим.ред.). Это будет не искренняя работа на систему, а вынужденная. Он человек, который не будет бороться против системы. Он будет стараться договариваться», — сказал в беседе с URA.RU профайлер.

Во время интервью Протасевич испытывал критический уровень стресса, рассказал Филатов. «Первое, что бросается в глаза — высочайший уровень стресса. Все позитивные эмоции, которые он показывал: улыбки, смешки — это все не искренне. Мы это называем вызванными эмоциями, контролируемыми эмоциями, которые говорят о том, что он это делает исходя из того, что от него это ожидают, если не требуют», — объяснил собеседник агентства.

Филатов отметил, что Протасевич был очень рад, поскольку журналист, который его интервьюировал, общался с ним уважительно. «Очевидно, что был опыт не совсем хороший, когда с ним разговаривали по-плохому. После этого трудно не согласиться, трудно не обрадоваться, что с тобой начинают разговаривать по-хорошему, по-доброму, уважительно», — уточнил эксперт.

Протасевич был задержан 23 мая после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за ложного сообщения о минировании. 3 июня на белорусском телеканале ОНТ экс-главред NEXTA дал интервью, в котором рассказал о спонсорах telegram-канала, разладе в оппозиции и о своей поездке в Донбасс.