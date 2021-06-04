04 июня 2021
03 июня 2021

Девочка, раненая при стрельбе в Екатеринбурге, пришла в себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые ИВЛ в 40 ГКБ. Екатеринбург
Ребенка отключили от аппарата ИВЛ (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Девочка, раненая во время стрельбы в Екатеринбурге, пришла в сознание. Об этом URA.RU сообщили в минздраве Свердловской области.

«Ребенок пришел в себя. Девочку отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно. Надеюсь, все будет хорошо теперь», — сказал URA.RU пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Стрельба в Екатеринбурге произошла вечером 30 мая. Бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна своей квартиры и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии. Девочка находилась в тяжелом состоянии, ее прооперировали 31 мая. Сам Болков позднее заявил, что не хотел стрелять в ребенка и извинился перед семьей девочки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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