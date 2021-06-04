Девочка, раненая при стрельбе в Екатеринбурге, пришла в себя

Ребенка отключили от аппарата ИВЛ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Девочка, раненая во время стрельбы в Екатеринбурге, пришла в сознание. Об этом URA.RU сообщили в минздраве Свердловской области.

«Ребенок пришел в себя. Девочку отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно. Надеюсь, все будет хорошо теперь», — сказал URA.RU пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Стрельба в Екатеринбурге произошла вечером 30 мая. Бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна своей квартиры и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии. Девочка находилась в тяжелом состоянии, ее прооперировали 31 мая. Сам Болков позднее заявил, что не хотел стрелять в ребенка и извинился перед семьей девочки.