Украина стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

На границу Украины и РФ стягиваются войска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины стали стягивать свои танки и артиллерию к границе с российским Крымом. Цель переброски неизвестна.

«Переброска техники к границе осуществляется из различных регионов соседней страны. Известно, что среди данного вооружения, в частности, присутствуют танки, БТР, артиллерия», — сообщает сайт argumenti.ru. Предполагается, что ВСУ собрались проводить очередные военные учения.

Совместные учения Украины и стран НАТО запланированы на конец июня. В них примут участие более четырех тысяч военных. Учения включают в себя совместные операции спецназа в Херсонской и Николаевской областях.

Ранее Киев допустил вероятность своего вторжения в Крым. Власти Украины также не исключают, что РФ может начать наступление в страну через полуостров.