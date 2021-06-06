Украина стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, бтр, военная техника, армия
На границу Украины и РФ стягиваются войска Фото:
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Война на Украине

Вооруженные силы Украины стали стягивать свои танки и артиллерию к границе с российским Крымом. Цель переброски неизвестна.

«Переброска техники к границе осуществляется из различных регионов соседней страны. Известно, что среди данного вооружения, в частности, присутствуют танки, БТР, артиллерия», — сообщает сайт argumenti.ru. Предполагается, что ВСУ собрались проводить очередные военные учения.

Совместные учения Украины и стран НАТО запланированы на конец июня. В них примут участие более четырех тысяч военных. Учения включают в себя совместные операции спецназа в Херсонской и Николаевской областях.

Ранее Киев допустил вероятность своего вторжения в Крым. Власти Украины также не исключают, что РФ может начать наступление в страну через полуостров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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