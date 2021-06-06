Умер автор сценариев к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

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Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни Фото:

Грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник Резо Габриадзе умер на 85 году жизни. Об этом сообщили грузинские СМИ.

«Смерть Резо Габриадзе — невосполнимая утрата для грузинской культуры», — приводит заявление грузинского минкультуры издание Sputnik.Грузия. Информацию также подтвердили родственники сценариста, однако причину смерти не назвали.

Габриадзе родился в Кутаиси 29 июня 1936 года. Он являлся сценаристом более чем 30 фильмов, в том числе «Мимино», «Кин-дза-дза!» и «Паспорт». В 1981 году артист основал Тбилисский театр марионеток. Он также имел множество наград, был награжден Государственной премией СССР, премиями «Ника», «Триумф», «Золотая маска».

Ранее также стало известно, что ушел из жизни в возрасте 80 лет народный артист России, советский и российский кинооператор Вадим Алисов, снявший «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс». Также сообщалось, что от коронавируса скончался народный артист России Владимир Качан, сыгравший графа Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя». После заражения новой инфекцией умер и народный артист СССР Василий Лановой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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