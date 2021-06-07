Гидрометцентр назвал регионы РФ, которые накроют заморозки

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Клипарт. Магнитогорск, термометр, зима, квартира, холод
Температура может опускаться до минусовых значений Фото:

Заморозки ожидаются в Архангельской, Иркутской областях, Хакасии и Тыве в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже заканчивается первая декада июня, но все еще прогнозируются заморозки в отдельных регионах… Прежде всего, на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области. Заморозки будут до -2 градусов. Также заморозки ожидаются в Хакасии, Иркутской области и в Тыве. Там температура будет понижаться ночью до -2…-3 градусов», — сообщил синоптик РИА «Новости».

Вильфанд подчеркнул, что заморозки в первой декаде июня — необычная ситуация, но «такое бывает». По его словам, минусовая температура связана с антициклоном и его восточной периферией, куда поступает холодный воздух при малооблачной погоде.

Ранее Вильфанд предупреждал о заморозках на Урале и в Сибири. В некоторых регионах возможны дожди, снег и даже смерчи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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