В Японии считают, что вернуть Курилы можно с помощью военных ракет Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Япония сможет вернуть Курильские острова только силовыми методами, в частности, используя ядерное оружие. Так граждане островного государства отреагировали на призыв президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам по Курилам.

Ранее Путин ответил на требования Японии вернуть Курильские острова. По его словам, изменения о запрете на отчуждение территории, которые внесли в Конституцию РФ, не означают прекращение диалога по мирному договору с Японией. По словам президента, страны должны выстраивать добрососедские отношения. Также Путин обратил внимание, что «США вынашивают планы по размещению современных ударных ракетных систем в Японии». Это — препятствие для подписания мирного договора, заметил президент.

Японцы резко ответили на слова Путина. Например, один из интернет-пользователей написал, что сейчас все размещенные в Японии ракеты нацелены на Китай. Но оружие могут перенаправить на Россию. «Японию окружают страны-агрессоры. Россия, Южная Корея. А теперь и Китай нацелился на острова Сенкаку. Пора бить „железным кулаком“, как в каратэ», — приводит Иносми слова пользователя gto.

Другой японец и вовсе пригрозил России ядерным оружием. «Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию. Да что там говорить, и мирные переговоры-то вести без атомного сдерживания не с руки», — считает пользователь с ником mta.

Ранее политологи заявляли, что Токио может вернуть Курилы, которые со конца Второй мировой войны перешли СССР, только силой. В Кремле же рассчитывают на мирное решение спора, пишет « Утро.ру ».