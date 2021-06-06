Молодожены перекрыли улицу Республики, чтобы посмотреть, как дрифтует их друг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое участников свадебного кортежа, перекрывшего накануне улицу Республики в Тюмени, уже найдены и понесли наказание. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Госавтоинспеции. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой тюменцы на дорогих иномарках перекрыли одну из центральных улиц города, чтобы посмотреть, как дрифтует их друг.

«Установлены все участники данного инцидента. На двух из них уже оформлены протоколы. Работы по поиску остальных продолжается», — пояснили агентству в региональном УГИБДД.

Там уточнили, что на тюменцев были оформлены протоколы по ст. 12.19 ч. 4 КоАП РФ — «Остановка или стоянка ТС на проезжей части, выполненные с нарушением правил и создавшие препятствия для движения транспорта». Оба были оштрафованы на две тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы обратились в городскую администрацию и ГИБДД с просьбой разобраться с гонщиками, которые по ночам собираются у зданий правительства региона и областного суда. В региональном управлении госавтоинспекции на это ответили, что ведут работу в этом направлении.