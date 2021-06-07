Поведение депутата Тюменской областной думы Александра Лобова будет разбирать рабочая группа. Такое решение было принято на думской комиссии по этике 7 июня, сообщил URA.RU сам парламентарий. 27 мая Лобов с трибуны облдумы обвинил чиновников из ХМАО в коррупции, чем вызвал осуждение коллег.
«Принято решение создать рабочую группу из трех членов комиссии, которая до 15 июня должна изучить все — стенограмму, мое выступление, выступления моих коллег, сделать при необходимости соответствующие запросы и затем принять одно из решений. На данный момент не нашлось веских причин, чтобы решить этот вопрос», — рассказал Лобов агентству.
27 мая Лобов, представляющий ЛДПР, с трибуны обвинил чиновников из ХМАО в том, что они незаконно зарабатывают на строительстве соцобъектов, возводимых в Югре по программе «Сотрудничество». Высказывания депутата возмутили единороссов, которые выкриками с места обвинили либерал-демократа в голословности, а спикер парламента Сергей Корепанов лишил Лобова слова.
По мнению председателя комиссии по этике Владимира Нефедьева, Лобов нарушил ст. 70 регламента облдумы, запрещающий необоснованные обвинения. «Самое строгое, что может грозить Лобову- его лишат голоса на следующем заседании думы 17 июня. Но скорее всего, мы вынесем ему предупреждение. Если депутат признает свою неправоту, он должен публично объявить об этом на заседании», — объяснил Нефедьев агентству.
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