«Новые люди» в Перми выступили против слияния регионов

В партии «Новые люди» оценили перспективы слияния Пермского края с Удмуртией и Свердловской областью Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

От объединения Пермского края с Удмуртией или Свердловской областью проиграют все регионы. Об этом на встрече с пермскими журналистами заявила член партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Тему слияния регионов в мае поднял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Как показывает практика, более сильные регионы будут вынуждены тащить более слабые. В этом смысле их позиции тоже ослабляются», — заявила URA.RU Авксентьева. Она пояснила, что плюс от объединения получает только федеральный центр.

По мнению Авксентьевой, Перми, как и другим российским городам, присущи одни и те же основные проблемы. «Я с закрытыми глазами могу назвать проблемы города Перми. Например, очень изношенная коммунальная инфраструктура. Такое есть у каждого российского города. Например, непрозрачная работа фонда капитального ремонта», — заявила URA.RU Авксентьева. Она добавила, что к такой же традиционной проблеме российских городов относится и нехватка мест в детских садах и школах.

Бывший мэр Якутска, лишившая местных чиновников служебных автомобилей, полагает, что необходимо на федеральном уровне устанавливать прозрачные правила распределения дотаций. «Сейчас непонятно, как они выделяются, непонятно, как считаются. И это ставит регионы в зависимость: будешь хорошим — я тебе дам дотации, а будешь плохо себя вести — не дам», — сказала Авксентьева. Она полагает, что все объемы федеральных поступлений должны быть прописаны на несколько лет вперед. Если же не забирать собранные в регионе налоги в федеральный центр, то и в дотациях не будет острой необходимости, считают в партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» и Авксентьева призывают вернуть прямые выборы мэров российских городов. По их мнению, только так главы будут чувствовать свою ответственность перед людьми. «Мэр может очень много. Он может изменить атмосферу в городе. Все начинается с взаимного доверия. Когда люди начинают доверять власти, то они идут навстречу. И этот процесс взаимного обогащения приводит к положительным результатам», — заявила Авксентьева. Она пояснила, что буквально за два года ее работы Якутску удалось подняться в национальном рейтинге прозрачности госзакупок с 33-го на 11-е место.

Авксентьеву часто называют «народным мэром». Такой статус она сама связывает с тем, что никогда не дистанцировалась от горожан. Сейчас Авскнтьева намерена стать кандидатом в Госдуму от «Новых людей».