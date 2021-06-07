Правительство РФ: что станет с экономикой России без мигрантов

Марат Хуснуллин заявил, что отсутствие трудовых мигрантов в России может пошатнуть экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отсутствие трудовых мигрантов — это важная проблема в строительной отрасли России. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Для нашей страны это [отсутствие рабочей силы на стройках] очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», — заявил в интервью на youtube-канале RTVI «Новости» Хуснуллин. Он подчеркнул, что в данный момент правительство РФ хочет упростить завоз в страну трудовых мигрантов для работы в строительной отрасли. Также решается вопрос о вакцинации приезжих от коронавируса.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников выступил с инициативой создать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, и заменить ими трудовых мигрантов, пишет RT. Так, на постройку космодрома «Восточный» будут привлечены заключенные. По словам Хуснуллина, в Москве и Подмосковье уже есть успешный эксперимент по привлечению 1,5 тысячи заключенных для работы на стройках.