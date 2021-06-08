Оппозиционеры будут выдвигаться от партии «Яблоко» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловская оппозиция назвала дату выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы. Как написал в Facebook глава регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин, это произойдет 3 июля.

«Стали известны даты проведения третьего этапа съезда партии на котором пройдет выдвижение кандидатов в депутаты ГД РФ 8 созыва от Партии „Яблоко“. Третий этап XXI Съезда Партии состоится 03 и 04 июля 2021 года», — сообщил Петлин. Он уточнил, что 3 июля заседание пройдет в Учебном центре в городе Московский, а 4 июля — в центре Москвы.

Как писало URA.RU, партия власти — «Единая Россия» — провела предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского заксобрания. Считается, что от «Яблока» выдвинется свердловская несистемная оппозиция. В частности, в политической игре ожидают участия депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселева.